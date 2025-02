Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Volpinari resta al comando

è stato confermato alla presidenza dell’Istituto musicale sammarinese. Non è questa l’unica conferma avvenuta durante la prima seduta del Consiglio di amministrazione a seguito delle determinazioni del Consiglio Grande e Generale. Confermato anche il consigliere Boris Casadei e nominato il consigliere Fabrizia Casadei. È seguita inoltre l’indicazione di Noemi Beccari quale rappresentante della segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. "L’incontro – spiegano dall’Ims – si è svolto con gli obiettivi di di proseguire nei percorsi avviati negli ultimi anni, di lavorare allo sviluppo futuro, e di cercare di valorizzare sempre più una realtà unica nel suo genere". Il cds risulta così composto: presidente, consiglieri Boris Casadei e Fabrizia Casadei. Rappresentate docenti Gea Gasperoni, delegato segreteria di Stato per l’Istruzione Noemi Beccari, segretario amministrativo Elia Fabbri, Sindaci Marilisa Mazza, Milena Bizzocchi.