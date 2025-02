Messinatoday.it - Gestione illecita di rifiuti, due persone denunciate: sequestrata l'area

Leggi su Messinatoday.it

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, duedella zona, in ordine al reato didinon autorizzata. Nell’ambito delle attività volte al rispetto delle norme in materia.