Quotidiano.net - Genitori tarantini contro le multinazionali: "L'ex Ilva di Taranto non è in vendita"

"L'esperienza delleestere per noi è stata drammatica, e lo sarà anche questa". Non c'è alcuna speranza nella voce di Massimo Castellana, portavoce di, comitato che ormai da anni lotta per i diritti dei bambini in relazione all'exdi. Il tema di conversazione con l'ANSA è stato l'arrivo dei due rilanci di Baku Steel e Jindal Steel per l'acquisizione dello stabilimento. "L'offerta di Baku Steel (circa un miliardo, ndr) è molto bassa - prosegue -. Hanno svenduto l'azienda e la vita dei. Per noi c'è solo disperazione, non si può giocare con il diritto alla salute dei cittadini, l'unico definito 'fondamentale' nella Costituzione italiana". L'obiettivo diè quello di "chiudere, senza se e senza ma, l'impresa e far lavorare gli operai come bonificatori - spiega -.