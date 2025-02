Quotidiano.net - Genitori tarantini contro Baku Steel e Jindal Steel: "No alla svendita dell'ex Ilva"

"L'esperienzae multinazionali estere per noi è stata drammatica, e lo sarà anche questa". Non c'è alcuna speranza nella voce di Massimo Castellana, portavoce di, associazione che ormai da anni lotta per i diritti dei bambini in relazione all'exdi Taranto. Il tema di conversazione con l'ANSA è stato l'arrivo dei due rilanci diper l'acquisizioneo stabilimento. "L'offerta di(circa un miliardo, ndr) è molto bassa - prosegue -. Hanno svenduto l'azienda e la vita dei. Per noi c'è solo disperazione, non si può giocare con il dirittosalute dei cittadini, l'unico definito 'fondamentale' nella Costituzione italiana". L'obiettivo diè quello di "chiudere, senza se e senza ma, l'impresa e far lavorare gli operai come bonificatori - spiega -.