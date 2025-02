Gaza rilasciato anche Ahmed Barhghouti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.25 C'èil nome diBarghouti nella lista dei 369 prigionieri palestinesi rilasciati in cambio della liberazione dei tre ostaggi israeliani. Condannato a 13 ergastoli per aver compiuto attacchi terroristici durante la Seconda Intifada in cui morirono 12 israeliani, Barghouti dopo la liberazione dalle carceri israeliane sarà espulso all'estero, tramite l'Egitto. Tra i prigionieri palestinesi liberati in cambio degli ostaggi, 333sono stati arrestati subito dopo l'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre.