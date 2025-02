Lapresse.it - Gaza, oggi il rilascio di tre ostaggi israeliani

Hamas si prepara alla consegna dei treprevista per questa mattina, sabato 15 febbraio. Già allestito un palco a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia, con bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda. Decine di persone e militanti del movimento estremista palestinese a volto coperto si sono radunati in attesa del. Tra questi una foto del leader di Hamas ucciso Yahya Sinwar che guarda la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con la didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice “Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme”, una frecciatina all’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a reinsediare i cittadini di.Un altro manifesto ha immagini aeree delle comunità e delle basi che Hamas ha invaso il 7 ottobre 2023.