Gaza Jihad diffonde video | ostaggio russo pesca e ‘ringrazia’ i suoi rapitori

(Adnkronos) – Laislamica palestinese ha diffuso undi propaganda dell’-israeliano Alexander Sasha Troufanov, il cui rilascio è previsto domani. Nel filmato si vede Troufanov mentre passeggia sulla costa della Striscia die mentre. Inoltre lo si vede scrivere una nota, apparentemente per ringraziare i, cosa che Hamas e laislamica hanno costretto gli ostaggi a fare prima di rilasciarli. La famiglia ha chiesto che ilnon fosse diffuso. Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno comunicato in giornata che domani saranno liberati tre ostaggi tra le persone trattenute da più di un anno nella Striscia. Un messaggio diffuso via Telegram, di cui dà notizia la tv satellitare al-Jazeera, afferma che verranno liberati Sagui Dekel-Chen, Yair Horn e Trufanov.