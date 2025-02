Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il giorno del sesto scambio: Hamas rilascia altri tre ostaggi. E Israele libererà 369 detenuti palestinesi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo alcuni giorni di tensioni, che hanno rischiato di far saltare la tregua a, ilround didi prigionieri è iniziato. Il rinvio annunciato dadella liberazione degli– che ha denunciato violazioni degli accordi da parte di– alla fine è stato scongiurato. Così sono tornati in libertà Aleksandr Sasha Trufanov, cittadino russo-israeliano di 29 anni, Saguy Dekel-Hen, israelo-americano 36enne, e il 46enne Yair Horen. I tre erano stati presi ino il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz. In cambio lasceranno le carceri israeliane 369, 36 dei quali stanno scontando condanne all’ergastolo, mentre333 erano stati arrestati adopo il 7 ottobre. Uno di loro sarebbe Hussam Abu Safiya, il direttore dell’ospedale Kamal Adwan dell’enclave.