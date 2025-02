Liberoquotidiano.it - Gaza, Hamas rilascia altri tre ostaggi e li mostra sul palco allestito a Khan Younis

ha liberatotreisraeliani, come era stato annunciato. Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn sono stati fatti uscire da un furgone bianco da miliziani armati e sono stati portati sulda, nel sud della Striscia, per essereti alla folla. Tutti e tre sembrano in buone condizioni. Centinaia i presenti con bandiere die della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda. Decine di persone e militanti del movimento estremista palestinese a volto coperto si erano radunati in attesa del rilascio e dei veicoli della Croce Rossa che porteranno i tre israeliani, scortati dai miliziani, fuori dalla Striscia.