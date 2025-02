Thesocialpost.it - Gaza, Hamas libera altri tre ostaggi: già presi in consegna dalla Croce Rossa

Sono arrivati poco prima delle 10 ora locale, le 9 in Italia, a Khan Younis i trechee Jihad Islamica si erano impegnati are in queste ore. Le immagini sono state mostratetelevisione israeliana Canale 12, che li ha rimentre scendevano da un minivan bianco, giunto scortato da un pick-up nero e subito circondato da decine di miliziani. L'israelo-argentino Iair Horn, 46 anni, e il russo-israeliano Sasha Troufanov, 29 anni, erano stati tenuti prigionieri damentre la Jihad Islamica aveva nelle sue mani l'israelo-statunitense Sagui Dekel-Chen, 36 anni. Erano stati tutti rapiti nel kibbutz Nir Oz. Come accaduto nelle precedenti occasioni, a prendere ingliè stat laInternazionale, che li trasferirà poi alle autorità israeliane.