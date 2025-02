Juventusnews24.com - Gatti Juve, un club di Premier League interessato al difensore! Ma la risposta dei bianconeri è chiara: le ultimissime sul suo futuro

di RedazionentusNews24, undial: tutti gli ultimi aggiornamenti suldel bianconeroArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda ildibianconero che lasta cercando di blindare con un’estensione di contratto. A tal proposito, come rivelato da Nicolò Schira,non ne ha voluto sapere dell’interesse del Nottingham Forest.PAROLE – «Nottingham Forest ha mostrato interesse per Federiconelle ultime settimane, ma ilcentrale ha rifiutato perché vuole restare a lungo antus. Trattative avanzate traper estendere il contratto con un aumento di stipendio a 2,5M/anno».Leggi suntusnews24.com