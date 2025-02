Juventusnews24.com - Gatti Juve, il Nottingham lo ha cercato ma lui ha detto no per un motivo che inorgoglisce i tifosi: la rivelazione!

di RedazionentusNews24, il difensore della Vecchia Signora ha deciso di declinare l’interesse concreto delForest: la ragione è legata a una scelta di carattere professionale e rafforza il legame con MadamaIl binomioè sempre più saldo, specie se si considera l’ultimo aggiornamento legato al retroscena di calciomercato che lo ha accostato alForest.If he had accepted #Forest’s bid, Federico #would earn a higher salary than that offered by #ntus, but the centre-back dreams to stay at #for a long time and prefers to make less money to keep playing for Bianconeri. #transfers https://t.co/7HqPlerszs— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 15, 2025 Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il difensore classe 1998 avrebbe guadagnato molto di più di quanto incasserebbe restando in bianconero.