Gasperini tiene di più alla Champions col Cagliari in panchina 5 titolari nonostante gli infortuni

Atalanta esi sfidano quest’oggi alle 15 al Gewiss. I bergamaschi possono seriamente tornare ad essere ingombranti nella corsa scudetto, considerando che oggi si giocherà Lazio-Napoli e che domani si giocherà Juventus-Inter. Due gare che potrebbero – se, per esempio, finissero in pareggio – consentireDea di accorciare di un bel po’ rispetto al Napoli che è a 55 punti. Il tutto potrebbe essere ancor di più fomentato dal calendario: l’Atalanta sfiderà, Empoli e Venezia nelle prossime tre. Il Napoli la Lazio, il Como, l’Inter. L’Inter affronterà la Juventus, il Genoa e il Napoli. Evidentementesta aspettando la gara di ritorno contro il Brugge della prossima settimana.sceglie il turnover: fuori anche Ederson e De RoonLe scelte disono le seguenti (in grassetto i):ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Posch; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui.