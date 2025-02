Bergamonews.it - Gasperini: “Soffriamo la mancanza di attaccanti, il nostro potenziale offensivo si è ridotto”

Leggi su Bergamonews.it

“Hanno fatto tutti un’otttima gara, abbiamo giocato a lungo vicino alla loro area, col Cagliari che si è affacciato pochissime volte in avanti. Con la formazione che avevamo era il massimo che potevamo fare, le caratteristiche offensive non le sostituisci e ci è mancato quello spunto in più, ma hanno fatto tutti un’ottima partita”. Non ha nulla da rimproverare, Gian Piero, alla propria squadra dopo il deludente pareggio interno contro il Cagliari che impedisce alla Dea di accorciare sulla vetta della classifica. A pesare sul bilancio di una gara non semplice c’è ovviamente la pesante emergenza che ha colpito i nerazzurri del reparto d’attacco:“Il grave errore è stato quello di aver scambiato giocatori che hanno caratteristiche da centrocampisti per giocatori offensivi. Vlahovic è stato bravo, ha sfiorato anche il gol.