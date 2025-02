Internews24.com - Gasperini: «Scudetto? Noi ci crediamo! Faremo di tutto per…»

di Redazione: «? Noi cidiper.» Le parole del tecnico della DeaIntervistato da Dazn dopo il pari tra Atalanta e Cagliari, Gianpieroha parlato cosi:PAREGGIO– «I punti si potevano ottenere così, siamo in difficoltà numerica in questo momento, specialmente in attacco. In difesa e a centrocampo abbiamo soluzioni, in attacco è difficile giocare con giocatori che sono più centrocampisti che in attacco. Facciamo più fatica a vincere, sopratin casa nonostante un lungo dominio, poi viene fuori questo risultato, la qualità del gioco è stata molto buona, non ne abbiamo così tanti fuori, ci mancano Lookman, Kolasinac, non abbiamo una lista così lunga. Dobbiamo prenderne atto, a volte facciamo fatica a concretizzare nonostante una prestazione lodevole»GUARDERAI JUVE INTER E LAZIO NAPOLI? – «Ti riferisci allo? Alle potenzialità di vincere lo? Tu (rivolto al giornalista, ndr) pensi che l’Atalanta possa vincere lo, anche noi cidiper vincere»Leggi su Internews24.