Inter-news.it - Gasperini cambia: «Faremo di tutto per vincere lo scudetto!»

Gian Pieroha totalmenteto registro dopo la partita tra Atalanta e Cagliari. L’allenatore dei bergamaschi avverte Inter e Napoli su Dazn.AVVERTIMENTO – L’Atalanta ha pareggiato contro il Cagliari per 0-0 non approfittando del weekend favorevole di campionato rispetto a Inter e Napoli. Gian Piero, comunque, avverte le rivali per loparlando in questo modo su Dazn e sorprendendo chiunque: «I punti si possono ottenere anche così. In questo periodo siamo in difficoltà numerica, proprio in attacco. In difesa ti difendi sempre, hai soluzioni. Davanti in attacco è difficile se continuiamo a giocare con centrocampisti e non attaccanti. Facciamo fatica asopratin casa nonostante si creino le occasioni per segnare. Viene fuori un risultato del genere dopo una prestazione di alto livello.