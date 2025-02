Ilgiorno.it - Garbagnate, uccise Vale: "Lui vuole ridursi la pena. Noi scontiamo l’ergastolo"

"Alla nostra famiglia è stato dato. La nostra vita si è fermata il giorno in cuiè morto, Nicolò non ha più un fratello, noi abbiamo perso un figlio per sempre e dobbiamo convivere tutti i giorni con un dolore atroce. Ora chi ha uccisochiede una riduzione della. Oggi sono andata al cimitero a chiedere scusa a mio figlio perché non posso fare niente". Piange e si dispera Emilia Nastasi, mamma dintino Colia, studente 15enne travolto e ucciso il 17 luglio 2023 mentre era in bici e attraversava sulle strisce pedonali in viale Kennedy aMilanese. Alla guida del furgone c’era il 33enne Bodgan Pasca, che guidava ubriaco e senza patente e andava a una velocità di “gran lunga superiore“ al limite consentito di 50 chilometri orari. Il romeno lo scorso 20 giugno è stato condannato con rito abbreviato a 7 anni e 4 mesi per omicidio stradale.