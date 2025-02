Ilgiorno.it - Galvi Lissone a Opera:. Marinò torna in campo

Rientra Matteonelle fila dellaper provare a spezzare il tabù che vede la squadra di Alessandro Galli tentennare, per usare un eufemismo, lontano dal PalaFarè. Il quintetto targato Apl ha perso tutte e cinque le ultime trasferte e nel posticipo di domani sera alle 18 sul parquet divuole e deve invertire il trend. Rispetto alla gara contro Varedo di sette giorni fa rientra nelle fila l’esperto playmaker classe 1985, mentre è ancora fuori Brambilla. E a proposito della Eco Peg è proprio un testacoda quello che la vedrà protagonista in casa stasera alle 21 contro la capolista Cerro Maggiore; le due squadre sono separate in classifica da 22 punti. Stesso orario per la Fortitudo Busnago chiamata a una trasferta non agevole al PalaIseo contro la Pallacanestro Milano.