Dilei.it - Gaia a Sanremo 2025 si sbottona: “Ho avuto una relazione segreta con un cantante famoso”

Voce emergente della musica italiana,è impegnata in questi giorni al Festival di. L’ex vincitrice di Amici, tra un’esibizione e un duetto, ha trovato il tempo per fare qualche rivelazione sulla sua vita sentimentale, spiegando di averin passato unacon un collega. Chi sarà il fortunato?rivela: “Hounacon un uomo”Chiamo io, chiami tu è il titolo del brano con cuiè in gara al Festival di. Un pezzo dalle sonorità dance, che si candida di diritto a prossimo tormentone estivo. Nella città dei fiori, tuttavia, laitalo-brasiliana ha anche rilasciato numerose interviste, condividendo particolari della sua vita sentimentale mai rivelati prima. In particolare, intervistata dal tiktoker Giovanni Brugnoli, l’ex vincitrice di Amici ha fatto sapere di averin passato unacon un collega: “Se ho maiunacon un mio collega e nessuno l’ha scoperto? Sì è successo, sì.