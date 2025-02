Spettacolo.periodicodaily.com - Gabry Ponte: ospite di apertura della serata finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo

Il DJ-producer italiano #1 al mondo per ascolti su Spotify, secondo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, nominato ai Grammy oltre 5.5 MILIARDI di stream globali, oltre 18 MILIONI di ascoltatori mensili su Spotify che in carriera ha collezionato 3 dischi di DIAMANTE, 46 certificazioni PLATINO e 26 ORO,è l’di75ªdeldi. La Popolarità dinel Panorama Musicalecontinua a brillare nel panorama musicale globale, guadagnandosi il titolo di DJ-producer italiano numero uno al mondo per ascolti su Spotify. Con oltre 5.5 miliardi di stream globali e più di 18 milioni di ascoltatori mensili, la sua musica conquista il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Non è solo un artista di successo: è anche il secondo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, un traguardo che sottolinea la sua crescente popolarità e il suo impatto nel settore musicale.