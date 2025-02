Biccy.it - Gabry Ponte ospite a Sanremo con Tutta L’Italia: “Com’è nato il singolo”

Ci sarà anchequesta sera alla finale del Festival di. Questo perché il deejay e producer è l’autore del, jingle della nuova edizione del Festival.di RTL 102.5,ha così raccontato la nascita del brano: “Eravamo in studio, pensando al concerto di San Siro, e abbiamo provato a immaginarci un inno, qualcosa che facesse ballare e saltare tutto lo stadio e. Nel giro di due ore l’abbiamo creato. Da San Siro ail passo è breve. E Carlo Conti ha fatto suo. Mi ha invitato ad aprire la serata finale: sarò lì, conche balla. Quest’anno sto vivendo il Festival dicome se fossi in gara. Mi hanno chiesto qual era il mio pezzo preferito dopo la prima serata, e ho risposto Lucio Corsi“.Il jingle è diventato virale e ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone.