Metropolitanmagazine.it - Gabry Ponte, chi è la moglie del DJ e produttore discografico?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La vita privata diè avvolta nel mistero; il dj ed ex membro degli Eiffel 65 è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. L’icona della musica dance è sempre stato molto discreto, probabilmente per preservare la sua famiglia dal gossip., chi è laNato il 20 aprile del 1973 a Torino,è un’icona della musica dance. Insieme a Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), nel 1998, fondano gli Eiffel 65. Nel 1999 con il brano Blue (Da Ba Dee) raggiungono le vette del successo scalando le classifiche. Nel 2003 è la volta del Festival di Sanremo, insieme agli Eiffel 65, con il brano Quelli che non hanno età. Nel 2005lascia la band ma come specifica in una vecchia intervista su La Stampa:“I rapporti sono buoni, ci sono state divergenze artistiche.