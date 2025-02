Thesocialpost.it - Gabriele Paolini irrompe al TG1: cartello shock su Sanremo durante il servizio sul Papa

Leggi su Thesocialpost.it

Nuova irruzione in diretta per, noto disturbatore televisivo, che questa volta ha scelto il TG1 come palcoscenico per la sua ultima trovata.unsulle condizioni di salute diFrancesco, l’inviato Ignazio Ingrao, in collegamento dal Policlinico Gemelli di Roma, si è trovato alle spalle, che ha esibito uncon la scritta: “Il Festival è truccato, lo vince Giorgia”.L’episodio in direttaMentre il giornalista del TG1 stava aggiornando i telespettatori sulle condizioni del Pontefice,è riuscito a inserirsi nel campo della telecamera, mostrando ile ripetendo ad alta voce la stessa frase. Il tutto è avvenuto in pochi secondi, ma è bastato per attirare l’attenzione e far circolare rapidamente il video dell’accaduto sui social.