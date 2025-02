Ilfattoquotidiano.it - “Gabriele Corsi non ce l’ha fatta a esserci, ma è normale che siano tutti ammalati e infortunati?”: la perplessità di Alessandro Cattelan al DopoFestival

Non solo musica e spettacolo, ma anche un bollettino medico degno di un pronto soccorso. Il Festival di Sanremo 2025 si sta rivelando un’edizione particolarmente sfortunata dal punto di vista della salute, con un’ondata di malanni e infortuni che ha colpito diversi protagonisti. L’ultimo, in ordine di tempo, è, conduttore del PrimaFestival insieme a Mariasole Pollio e Bianca Guaccero.è stato costretto a dare forfait all’ultima puntata del, in onda venerdì 14 febbraio, a causa della febbre.“È il mio primo Sanremo, mi sembra ci sia in giro di tutto, èche?“, ha chiesto ironicamente, conduttore del, in apertura di puntata. “Noi abbiamocon la febbre“, ha confermato Mariasole Pollio, ospite del programma.