G7 unito al fianco di Kyiv. Le parole di Tajani

Dalla riunione odierna del G7 è emersa una posizione “unitaria” sul sostegno all’Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “È stato ribadito l’impegno di tutti a sostenere l’Ucraina. C’è un documento del G7 in cui si parla di questo, e quindi c’è un impegno unitario di tutto il G7. Tutti quanti siamo impegnati e abbiamo ribadito l’importanza della presenza europea” nel dossier ucraino, ha aggiunto. Più tardi Keith Kellogg, inviato speciale americano per l’Ucraina, ha fatto sapere che l’intenzione di Washington è quella di tenere in considerazione gli interessi europei durante i negoziati ma senza una presenza europea al tavolo.Il futuro degli Usa per la sicurezza europeasi è sentito di “escludere che gli americani abbandonino l’Europa”.