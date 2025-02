Sport.quotidiano.net - Futsal B femminile. La Virtus Romagna inciampa e perde la vetta della classifica

Lasul campo dell’Infinityper 3-0 enella seconda sconfitta in campionato. Una sconfitta che non deve portare allarmismo in casa delle romagnole, ma che sicuramente dovrà portare a delle riflessioni e a dell’ulteriore lavoro. Laè corta, il primo posto è ancora a portata di mano, ma da qui alla fine del campionato per lai passi falsi devono essere ridotti al minimo. "Siamo partite molto forte – commenta Alessia Venturini parlandopartita di domenica scorsa – nei primi minuti siamo riuscite a mettere in grande difficoltà le avversarie, ma abbiamo sprecato qualche occasione". Poi aggiunge: "Abbiamo subito due gol pressoché identici nel giro di pochi minuti, che ci hanno demoralizzato anche a livello mentale. Nella ripresa abbiamo cercato di riaprire il match, ma siamo calate anche fisicamente e non siamo riuscite nel nostro intento".