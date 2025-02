Ilgiorno.it - Furti a raffica nei negozi di telefonia: arrestato dopo 6 anni il ladro seriale

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 15 febbraio 2025 – Era ricercato dal 2021, per disposizione del tribunale di Verbania, un romeno di 25che è stato individuato e bloccato dalla polizia al valico di Fernetti, al confine con la Slovenia, in provincia di Trieste. L'uomo, insieme ad alcuni connazionali, era su un'auto in ingresso nel territorio italiano. L'indagine aveva preso le mosse nella primavera del 2019 e riguardava alcuniseriali ai ddiper la vendita di articoli die di materiale fotografico nella zona di Verbania e della provincia di Varese. Ad agire, secondo gli investigatori della squadra mobile della questura cittadina, era un gruppo che faceva base in Lombardia I colpi erano messi a segno sull'asse delle autostrade Torino-Venezia e Laghi e condotti, come spiega la Questura, con "modalità particolarmente pericolose", utilizzando mazze e palanchini per sfondare le vetrate nei