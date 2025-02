Ilrestodelcarlino.it - Funerali di Daniel Mazzini, talento del basket. I compagni: “Sempre insieme a te”

Ravenna, 15 febbraio 2025 – Il pallone daanche nel giorno dell’addio. Lo fa roteare sul dito mentre sorride verso la fotocamera, nell’immagine con cui famiglia e amici hanno scelto di ricordarlo. La chiesa di Pievequinta è gremita per idi– 19 anni, ne avrebbe compiuti 20 domani –, molte le persone che sono dovute rimanere fuori, perché all’interno non c’era più spazio.di squadra e dirigenti,di classe, vecchie maestre e professori, amici con cui ha condiviso un viaggio e parenti si sono riuniti nel suo ricordo.ha perso la vita martedì mattina a bordo della sua Fiat 600 in via Dismano a Borgo Faina, mentre si recava al lavoro, in un frontale con una Bmw. L’ultimo saluto è un grande abbraccio: quello più stretto è della mamma Lolita, del padre Massimiliano e della sorella Emily.