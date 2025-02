Lanazione.it - Fulmine su un contatore: il grande boato e il fumo Tre intossicati nel palazzo. La tragedia sfiorata

Uzzano, 15 febbraio 2025 – ?????Il maltempo che ha spazzato anche la nostra provincia, provocando frane e smottamenti, e strade allagate, ha colpito in maniera violenta anche il centro di Santa Lucia ad Uzzano, mettendo a rischio la vita di un intero condominio, dove unha incendiato il quadro elettrico della palazzina. Il terribile incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11 nel centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, sembra che ilabbia colpito prima un traliccio nella zona residenziale di via Emilia Romagna per poi coinvolgere anche il quadro elettrico dove si trovano i contatori della comproprietà abitata da sette famiglie. Ilsi è sentito fino a qualche centinaia di metri di distanza, poi la nube che si è sprigionata dal sottoscala dove si trova l’accesso ai piani abitati ha reso l’aria irrespirabile ed ha attirato l’attenzione di abita nella zona.