Ilgiorno.it - Fuga spericolata con mezzo chilo di cocaina. Arrestato da un carabiniere fuori servizio

Inseguito dopo unadal posto di controllo, ha abbandonato un sacchetto con quasidied è stato. I carabinieri di Nova Milanese hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 28enne di nazionalità marocchina, residente in Spagna e senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era lo scorso martedì mattina quando un militare, libero dal, mentre transitava lungo via Veneto a Nova Milanese, ha assistito a un controllo effettuato dalla polizia locale nei confronti di un veicolo. Il conducente, dopo aver finto di fermarsi, si è improvvisamente dato alla. L’inseguimento si è sviluppato lungo le strade cittadine, fino a quando l’uomo, dopo aver imboccato contromano una strada, incurante del traffico e del pericolo di causare danni a cose o a persone, è stato costretto a fermarsi a causa del danneggiamento di uno pneumatico.