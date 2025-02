Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas all’asilo, scatta la chiusura del plesso

Per unadi gas si sono resi necessari lavori di manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia statale di Mirabello. Per questo motivo, il Comune di Terre del Reno ha disposto, con ordinanza firmata dal responsabile del settore lavori pubblici, ladell’istituto da ieri fino al termine degli interventi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione di unadi gas, che ha richiesto un immediato intervento del gestore del servizio per la messa in sicurezza della rete. Tuttavia, la necessità di ulteriori verifiche sulla condotta di alimentazione della centrale termica ha imposto unatemporanea dell’edificio, poiché non è possibile garantire le condizioni ottimali per il regolare svolgimento delle attività scolastiche. "Siamo consapevoli del disagio che questapuò arrecare alle famiglie, ma la sicurezza dei bambini e del personale scolastico è la nostra priorità assoluta", sottolinea il sindaco Roberto Lodi.