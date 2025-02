Fu fra gli artefici dell’attentato alla libreria ‘Il Bargello’ | arrestato l’anarchico Salvatore Vespertino

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –in Spagna un anarchico condannato per un attentato a unafiorentina, destinatario di mandato di cattura internazionale. Alle 3 circa del 15 febbraio, a Vallecas, distretto del centro città di Madrid, è statopolizia nazionale spagnola, 38enne militante anarchico italiano, latitante dal luglio 2023, resosi irreperibile dal febbraio 2024.Sin dai primi giorni della latitanza, è stato costituito un gruppo investigativo formato da personale della Direzione centrale della polizia di prevenzione e della Digos di Firenze che, su delega della procura fiorentina, ha avviato complesse indagini e dispiegato uno specifico dispositivo per la ricerca del soggetto, focalizzandosi sul gruppo di sodali e sui legami già noti intrattenuti dallo stesso all’estero (Spagna, Francia, Svizzera, Grecia); motivo per il quale le polizie di questi paesi sono state tutte interessate con diverse richieste di cooperazione internazionale costantemente rinnovate in questo anno e mezzo di latitanza, permettendo di fatto di giungerecattura delLo scorso 14 luglio 2023, era stato condannato in via definitiva dCorte di Cassazione ad 8 anni di reclusione, per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo in quanto ritenuto responsabile, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria denominata Panico,Il Bargello – riconducibile al movimento di estrema destra Casapound – compiuto a Firenze nella notte dell’1 gennaio 2017, a seguito del quale un artificiere della Polizia ha riportato lesioni gravissime nel tentativo di disinnescare l’ordigno collocato sul posto.