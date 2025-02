Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Reggiana: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due delle squadre più deluse visto che stanno lottando per non retrocedere quando le ambizioni erano ben altre soprattutto per i ciociari.vssi giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pareggio ottenuto con il Catanzaro non serve ai ciociari, dal momento che i playout distano tre punti e la salvezza sei. Per la squadra di Greco adesso vincere contro gli emiliani è un imperativo categorico per avere ancora qualche chance.Situazione delicata anche per gli emiliani che vantano un solo punto di vantaggio sulla zona playout. La squadra di Viali nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio, un andamento che va assolutamente cambiato.