Laspunta.it - Frosinone, Bortone “Offesi dalle parole di Mastrangeli che sta mortificando la città”

“Devo mio malgrado denunciare che nell’ultimo Consiglio Comunale del 12 febbraio si sonoverificati episodi incresciosi riconducibili al comportamento incorreggibile del primo cittadino, cheha mostrato di non avere nervi saldi prendendo di mira alcuni consiglieri.” Inizia così l’intervento del consigliere Giovannia margine del consiglio comunale che ha visto toni accesi tra sindaco e consiglieri comunali “Mi ritengo personalmente offeso da questo comportamento per altro ripetitivo, anche perché nel Sindaco si ritrovano atteggiamenti di insofferenza e talora di presa in giro ai quali si sommano i commenti e le battute degli assessori che siedono al tavolo del Consiglio.” Aggiunge il consigliere comunale.“Non credo sia consono al ruolo che ricoprono reagire alle domande e alle discussioni con atteggiamenti poco educati volti a ridicolizzare e a mortificare i consiglieri la cui unica colpa è di portare all’attenzione del Consiglio i problemi dei cittadini di