Lanazione.it - Frazioni, le nuove tappe. Strade e verde al centro

Leggi su Lanazione.it

EMPOLIDalstorico di Pontorme all’area rurale della Tinaia, passando per Serravalle e Cortenuova: il Piano delleha segnato altre quattro. Dalla Casa museo del Pontormo, baricentrico tra le quattroa est, la giunta comunale ha illustrato visione e progetti. "Ci troviamo di fronte a zone molto diverse - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - ed è per questo che l’ascolto è fondamentale". Nei punti di mandato, per Cortenuova c’è il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con interventi nell’anno in corso, così come la lotta all’abbandono dei rifiuti e la valorizzazione dell’area umida di Arnovecchio. Per Pontorme si chiede di recuperare le aree industriali della frazione (lavori in parte già iniziati con l’ex Rosselli, che diventerà un’area residenziale con parcheggi e parco pubblico); programmare per il 2027 un piano per il decoro e la valorizzazione di vicoli e piazze dello storico ‘castello’; riscoprire la Chiesa di San Michele Arcangelo e Casa Pontormo.