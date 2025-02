Francesca Michielin a Sanremo 2025 | Alonso è un amico sono orgogliosa di me | Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Abbiamoto in esclusiva. Ecco cosa ci ha detto in vista della Finale e dell’ospitata di Alberto Angela oltre a quello che ci ha rivelato sul fatto di esseredi sé stessa e di come stia andando il Festival per lei. La cantante ha portato a casa, fino ad ora, una esibizione più bella dell’altra. Ottimo è stato anche il duetto con Rkomi nella serata cover sulle note de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Le loro due voci siamalgamate nel migliore dei modi e hanno infiammato gli utenti social facendo diventare virale il video. Abbiamo avuto modo, infine, di parlare anche della sua amicizia con il pilota FernandoesclusivaIronizzando hai definito la tua avventura come il Festival del disagio.