FOTO | Rhea Ripley avvistata a AEW Grand Slam Australia

Quest’oggi è in programma l’evento AEW. La Compagnia di Tony Khan è di scena per la prima volta ine ad ospitare lo show è l’Enterteinment Centre di Brisbane. La card è ricca di match, ma non sono mancate alcune polemiche da parte dei fanni soprattutto in relazione al costo dei biglietti. Ad assistere all’evento un volto ben noto al WWE Universe.Mami inLa Superstar WWEè stataad AEW. L’na è stata vista dai fan presenti entrare nell’arena e subito è stata immortalata. Mami è dunque giunta inper stare vicino e supportare il suo compagno Buddy Matthews che quest’oggi affronterà sul ring Kazuchika Okada in un match con in palio l’AEW Continental Title detenuto dal giapponese.