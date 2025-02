Lanazione.it - Forza Italia esprime cordoglio per la scomparsa di Giuliano Del Pia, Segretario Comunale di Forza Italia di Sansepolcro e Dirigente Provinciale

ARezzo, 15 febbraio 2025 – Risveglio triste stamani a Palazzo delle Laudi. Una malattia dal decorso rapido e implacabile si è portata via nella notte fra venerdì e sabato la vita diDel Pia. Consiglieredi maggioranza con delega alle attività produttive e coordinatoredi. “Un grande dolore” commenta il sindaco Fabrizio Innocenti “apprendere della morte di. In questi anni di condivisione alla guida del Comune, avevamo tutti apprezzato il suo senso delle istituzioni, la sua preparazione, la sua disponibilità, il suo rappresentare sempre al meglio l’amministrazionein ogni occasione. Ma, al di là dei suoi incarichi, sapeva farsi voler bene anche umanamente. Persona solare e cordiale, pronto alla battuta e sempre col sorriso. Ci mancherà tantissimo, così come ritengo possa mancare ad un’intera comunità che l’aveva stimato come artigiano ed in seguito come amministratore.