Sport.quotidiano.net - Fortitudo in cerca di riscatto, sfida contro Pesaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 16 febbraio 2025 -tra presente, passato e futuro quella che va in scena domani pomeriggio alle 18 al PalaDozza. La storica rivalità traindidopo il ko con Brindisi,indi conferme. Quella in programma sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita è un confronto storico che rinverdisce la rivalità esistente tra le due realtà. “Vogliamo rifarci, abbiamo bisogno dei 2 punti e sarà una bella battaglia sportiva - conferma Marco Cusin.ha talento in tutti i ruoli, mette tanta energia in campo e servirà grandissima concentrazione, oltre ad un’efficace aggressività in difesa per affrontare al meglio i momenti di difficoltà che possono presentarsi. Dobbiamo evitare di concedere loro tiri aperti e rimbalzi. Siamo un bellissimo gruppo e abbiamo tutti lo stesso obiettivo”.