Formazioni ufficiali Udinese Inter Primavera: le scelte di Bubnji? e Zanchetta

di Redazione: ledi? eper il match di campionatoDopo la straordinaria vittoria nei sedicesimi di finale di Youth League per 3-1 contro il Lille, l‘torna a giocare in campionato. La squadra di Andreasfida in trasferta l’nella 25ª giornata del campionato1. Ecco ledel match contro i friulani, con calcio d’inizio alle ore 15.LE(3-5-2): 23 Cassin; 16 Bozza, 22 Del Pino, 25 Olivo; 7 Lazzaro, 92 Landolfo, 70 El Bouradi, 32 Conti, 74 Marello; 17 Bonin, 10 Pejicic. A disposizione: 81 Kristangic, 5 Owusu, 15 Polvar, 21 Cella, 27 Cosentino, 29 Busolini, 33 Dal Vi, 42 Xhavara, 45 Vinciati, 46 Severino. Allenatore: Igor(4-3-3): 21Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 28 Romano, 9 Lavelli, 18 Mosconi.