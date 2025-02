Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza mentre Grealish manca

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-15 16:11:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il manchester City al quinto posto ritorna all’azione della Premier League sabato (15:00 GMT) a casa in unadi Newcastle solo sotto di loro su gol segnati.Entrambe le parti iniziano il gioco un punto sopra Bournemouth, che visitano contemporaneamente Southampton, e due dietro il Chelsea, cheperso 3-0 a Brighton & Hove Albion venerdì.Il Newcastle ha vinto 3-2 ai leader di terzo livello Birmingham City sabato scorso,City ha subito una sconfitta per 3-2 in casa con il Real Madrid negli spareggi per il round di Champions League di 16 martedì.Puoi seguire l’azione con gli aggiornamenti in diretta di 101Greatgoals.com da Man City vs Newcastle e ti abbiamo coperto per le, ledel team e i lati iniziali confermati.