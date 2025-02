Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza come Trossard e Vardy Start

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-15 13:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’Arsenal Visit Leicester City in Premier League sabato (12.30 GMT) mentre tentano di colmare il divario sui leader Liverpool.I Gunners al secondo posto iniziano la giornata sette punti dietro i Reds, chedisegnato 2-2 all’Everton nel Derby del Merseyside lunedì.Solo la vittoria sposterebbe il terzo fondo Leicester fuori dalla zona di retrocessione perché i lupiun vantaggio in due punti immediatamente sopra di loro.Puoi seguire l’azione con gli aggiornamenti in diretta di 101Greatgoals.com dall’Arsenal vs Leicester e ti abbiamo coperto per le, ledel team e lediconfermate.Leicester City Ralloup vs ArsenalLeicester apporta due modifiche alla seconda sconfitta consecutiva con una sconfitta per 2-1 al Manchester United nel quarto round della FA Cup di venerdì.