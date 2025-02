Sport.quotidiano.net - Forlì, gradi di capolista da far valere. La Cittadella ha fame e sa pungere

Per continuare il duello a folle velocità in testa alla classifica. Domani (14.30) ildi mister Alessandro Miramari attende la visita dellaVis Modena. Per i biancorossi l’imperativo è quello di dare continuità alle recenti, non semplicissime, vittorie centrate ai danni di Corticella (0-3), Tau Altopascio (1-0) e Fiorenzuola (0-1). L’avversaria modenese è stata protagonista, la scorsa estate di una campagna acquisti altisonante con l’arrivo di attaccanti di spessore come Guidone e Formato. Le aspettative della società emiliana sono state, però, deluse con una serie di risultati negativi che hanno portato all’esonero di mister Francesco Salmi a inizio dicembre. Al suo posto Mattia Gori, in passato segnalato tra i papabili alla panchina del. L’ex mister di Alfonsine, Correggese, Sasso Marconi e United Riccione abitualmente schiera la squadra col 4-3-3.