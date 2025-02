Sport.quotidiano.net - Forlì, domani la risalita può continuare. Orzinuovi in rottura prolungata e nel caos

Sull’onda positiva di tre affermazioni di fila, di cui due contro le corazzate Cantù (che ha ritrovato mercoledì la vittoria contro Cividale, allo scadere) e Udine, la Pallacanestro 2.015 si getta a capofitto sul prossimo appuntamento in calendario.i biancorossi saranno di scena sul campo di, squadra costruita per la lotta al vertice che ha però incontrato sin qui grosse difficoltà sul proprio cammino. Con tanto di ‘doppio’ avvicendamento in panchina e movimenti sul mercato per dare la scossa. Per Cinciarini e compagni, può essere l’occasione giusta per confermarsi ea macinare vittorie. Dopo la sofferta fusione estiva con Treviglio ‘traghettata’ dal patron della Blu Basket, Stefano Mascio,non ha mai davvero carburato nel corso dell’attuale reagular season.