Lanazione.it - Focus sul servizio idrico ’Gaia in prima linea. Investimenti e tariffe basse’

Il gestoreGaia s.p.a. ha incontrato i sindaci all’Unione Comuni Garfagnana per presentare il bilancio passato e il piano di sostenibilità della società ed elencare gliprevisti per potenziare le prese d’acqua, la rete e i servizi di depurazione sul territorio. Il presidente Vincenzo Colle, il direttore generale Paolo Peruzzi e l’ingegnere Andrea Lunardini hanno illustrato l’importanza e il valore di questa società, a totale partecipazione pubblica, che copre il territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, sottondo l’attenzione verso i nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità socio-economica. La società Gaia ha poi affrontato il tema del cambiamento climatico che genera, da un lato, fenomeni di siccità e, dall’altro, piogge intense che hanno pesanti ricadute sul sistema, ricordando anche che leper il territorio della Garfagnana siano del 17% inferiori rispetto a quelle della costa.