Ilgiorno.it - Flash mob giovani, alt ai femminicidi. Musica e danza in piazza Castello spezziamo le catene del patriarcato

Duecentocinquantassimi hannoto ieri in, uniti da una canzone, da un unico motto: rompere ledele ballare contro i. Questo è “One billions rising“,mob organizzato da una costellazione di associazioni cittadine diverse, attive per contrastare la violenza sulle donne, unite nel comitato Snoq Lodi (Se non ora quando?). Protagonisti della manifestazione sono stati gli studenti delle medie e delle superiori, in particolare degli istituti Cazzulani, Merli e Maffeo Vegio, che hanno ballato in, sulle note di “Break the chain“ (“spezza la catena“), con una coreografia curata dalla scuola die teatro “Il Ramo“. Si è scelto di coinvolgere ragazzi cosìproprio per indurli a ragionare sul rispetto e sulla condizione della donna.