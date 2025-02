Fiumicino contro il bullismo, la Polizia incontra gli studenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 gennaio 2025- Acresce l’impegno per la prevenzione del, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una dimensione sempre più preoccupante tra i ragazzi in età scolare. LaLocale, consapevole della delicatezza del tema, sta portando avanti un programma di incontri nelle scuole per sensibilizzare glie le loro famiglie.La comandante Daniela Carola ha confermato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come ilsia un comportamento spregevole che sta aumentando e che va affrontato con un’azione concreta e capillare.«L’educazione alla legalità è un pilastro fondamentale per la crescita dei ragazzi”, afferma la comandante Carola. “Non possiamo limitarci a intervenire quando il problema si è già manifestato, dobbiamo lavorare sulla prevenzione.