Fiumicino, arriva il Recruiting Day per lavorare nel settore food dell’aeroporto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 febbraio 2025- L’Amministrazione Comunale diapre nuovamente le porte a l”Recruting Day”. Un iniziativa patrocinata dal comune die organizzata dalla società “Autogrill SPA”. Il 20 e 21 febbraio, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese, e il 1°marzo, nell’Aula Consiliare del Comune, le persone interessate ed in cerca di occupazione, potranno presentare le loro candidature per avere opportunità lavorative presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, nele ristorazione. Durante la giornata sarà possibile anche svolgere colloqui di selezione in loco.“Un’importante occasione di incontro tra chi cerca lavoro e una realtà di grande rilevanza come quellaLeonardo Da Vinci. – dichiara l’Assessore al Lavoro, Federica Poggio. – Attività che, oltre a favorire l’inserimento lavorativo, contribuiscono allo sviluppo economico del nostro territorio dando la possibilità ai cittadini die delle zone limitrofe, di entrare far parte di undinamico e in continua crescita come quello della ristorazione e dei servizi aeroportuali.