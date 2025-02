Lanazione.it - Firenze, Villa Corsini a Mezzomonte il premio internazionale delle location per matrimoni

, 14 Febbraio 2025 — Una data che resterà nella storia die dell'intero settore degli eventi in Italia. La storicafiorentina ha ottenuto il prestigioso titolo di “Best International Wedding Venue” agli UK Wedding Awards 2025, il più importante riconoscimento del settore nel mercato britannico. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera nella cornice esclusiva del Dorchester Hotel di Park Lane, Londra, alla presenza di oltre 500 operatori provenienti da 33 paesi. Organizzata dalla rinomata rivista Weddings & Honeymoons Media, la serata ha celebrato le eccellenze internazionali nel mondoper. Per la prima volta in oltre 60 anni di attività,, gestita da.Events Group, ha raggiunto un traguardoche sottolinea la qualità e l’eccellenza italiana nel mondo degli eventi privati.