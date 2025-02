Panorama.it - Firenze. Viaggio gastronomico nella culla del rinascimento

Gli oltre 700 produttori ospiti di Taste, il salone del gusto di Pitti Immagine concluso il 10febbraio, hanno trasformatoin vetrina nazionale delle tendenze enogastronomiche. La kermesse ha richiamato l’attenzione su una città non certo bisognosa di megafoni che ne vantino i tesori. Anzi, visti i disagi dell’iperturismo, sarebbe forse meglio un po’ di silenzio, ma ci perderemmo il fervore che ladelsta vivendo nel campoe in quello dell’hôtellerie. Alzare l’asticella della qualità, per essere sempre più apprezzati da una clientela raffinata, si sta rivelando l’unica scelta in grado di incrementare il fatturato turistico e mantenere la reputazione diquale meta irrinunciabile per chi ha buon gusto. Palazzo Portinari Salviati in via del Corso, la casa di Beatrice (la Beatrice di Dante), edificio che è stato residenza di nobili, sede ministeriale(quandofu capitale d’Italia, dal 1865 al 1871) e bancaria, dal 2022è il regno del lucano Vito Mollica, chef di gran nome, prima al Four Seasons die Milano.